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Ligue 1

Trophées UNFP 2026 : le message fort du Stade Rennais pour dénoncer l’absence d’Esteban Lepaul

Par Samuel Zemour
1 min.
Esteban Lepaul en action avec Rennes. @Maxppp

L’équipe type de Ligue 1 dévoilée lors des trophées UNFP lundi soir a largement mis en avant le Paris Saint-Germain, avec Achraf Hakimi, Willian Pacho et Nuno Mendes en défense, Vitinha au milieu et Ousmane Dembélé devant, ainsi que le RC Lens, avec Robin Risser dans le but, Malang Sarr en défense, Mamadou Sangaré au milieu et Florian Thauvin en attaque. Avec eux, figure Corentin Tolisso au milieu et Mason Greenwood en attaque pour représenter les deux olympiques cette saison.

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Stade Rennais F.C.
UNFP
On a demandé à une IA de trouver une faille à cette équipe.

Elle a crash.

Voici le 11 Type de la saison de @Ligue1 💥

Bravo messieurs 🙌

#TropheesUNFP
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En revanche, une absence interroge. Celle du meilleur buteur de la saison, avec 19 buts en 31 matchs de Ligue 1 : Esteban Lepaul. L’attaquant du Stade Rennais ne figure pas parmi les XI joueurs et son club s’est empressé de réagir avec humour, en répondant à l’équipe-type de la saison par un meme du basketteur Lebron James pour dénoncer l’absence de son meilleur buteur.

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