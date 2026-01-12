La nomination du futur sélectionneur met le bazar en Tunisie

La soirée face au Mali restera comme l’un des symboles les plus cruels du malaise actuel du football tunisien. À la 88e minute, lorsque Firas Chaouat a trouvé la faille de la tête, la Tunisie touchait du doigt une qualification qui semblait presque logique au vu du scénario. Un avantage numérique pendant plus d’une heure, un adversaire émoussé, et enfin ce but libérateur… Mais comme trop souvent ces dernières années, les Aigles de Carthage ont péché dans la gestion des derniers instants. La main de Meriah dans la surface, le penalty concédé dans le temps additionnel, puis l’égalisation de Sinayoko ont ravivé les vieux démons d’une sélection fragile mentalement. Les prolongations ternes et la défaite aux tirs au but, malgré les arrêts décisifs de Djigui Diarra, ont acté une élimination précoce qui a laissé un goût d’inachevé et de profond gâchis, tant l’issue semblait à portée de main. Dans la foulée, le discours d’Hannibal Mejbri a cristallisé un sentiment largement partagé mais rarement exprimé avec autant de franchise par un joueur en activité.

À seulement 22 ans, le milieu formé à Manchester United a dressé un constat sans concession sur le retard accumulé par le football tunisien, évoquant un problème global qui dépasse largement le cadre de cette élimination. Formation, mentalité, travail quotidien, gouvernance… Mejbri a tout passé au crible, allant jusqu’à s’inclure lui-même dans cette autocritique collective. Ses propos, comparant la stagnation tunisienne à la progression continue de nations voisines comme le Maroc ou l’Algérie, ont touché une corde sensible auprès des supporters. En quelques minutes, son intervention est devenue virale, alimentant débats, soutiens, mais aussi critiques, certains lui reprochant de laver le linge sale en public. Quoi qu’il en soit, ce coup de gueule a mis en lumière un fossé inquiétant entre le potentiel réel du pays et l’exploitation qui en est faite.

Haise d’accord mais bloqué par le Ministère ?

Sous la pression populaire et médiatique, la Fédération tunisienne de football n’a pas tardé à agir, en mettant fin au mandat de Sami Trabelsi dès le lendemain de l’élimination. Officiellement, la séparation s’est faite « à l’amiable », mais elle s’inscrit surtout dans une logique d’urgence permanente qui caractérise la gestion de la sélection nationale. De retour en février dernier, Trabelsi n’aura jamais eu le temps ni les moyens d’installer un projet cohérent, dirigeant 18 matchs dans un climat de défiance quasi permanent. Plus grave encore, plusieurs enquêtes ont révélé qu’il était régulièrement privé de son autonomie, avec des interventions directes de dirigeants fédéraux dans les choix tactiques, la composition d’équipe ou même la désignation du capitaine. Une situation intenable qui a fragilisé son autorité auprès des joueurs et rendu son rôle presque symbolique, renforçant l’idée que le problème dépasse largement le nom du sélectionneur. La succession de Trabelsi illustre d’ailleurs parfaitement le chaos ambiant. Selon les informations de Tunisia TV, relayées par Afrik-foot, tandis que la FTF rêve de frapper un grand coup en attirant des figures internationales comme Thierry Henry ou Patrick Vieira, la réalité financière et politique rattrape rapidement ces ambitions.

Les salaires de tels profils sont sans commune mesure avec ceux pratiqués jusque-là, dans une fédération officiellement en grande difficulté économique. À cela s’ajoute le refus du ministère des Sports de financer un entraîneur étranger, privilégiant un technicien tunisien, ce qui a notamment fait capoter la piste menant à Franck Haise, pourtant séduit par le projet. L’ancien coach de Nice et Lens aurait même eu un accord de principe bouclé autour de son staff et de son salaire, avant que le ministère des Sports ne mette son véto, toujours d’après Tunisia Tv et Afrik-foot. En parallèle, des entraîneurs locaux comme Mouin Chaâbani, Nabil Kouki ou Mehdi Nafti ont décliné ou posé des conditions jugées incompatibles avec les exigences fédérales. Conséquence de cet imbroglio, à l’approche cruciale du début de la Coupe du Monde 2026 (11 juin – 19 juillet), la Tunisie se retrouve engluée dans des luttes d’influence, incapable de trancher entre prestige, compétence, moyens réels et indépendance du futur sélectionneur. Un feuilleton qui, loin d’apaiser les tensions, ne fait que renforcer le sentiment de désordre généralisé.