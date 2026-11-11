«Je le trouve bien. Preuve en est, il reste avec nous» : la réponse de Zidane au malaise autour de Kylian Mbappé

Ce jeudi, la France de Zinedine Zidane repart à l’action. Quelques semaines après un premier rassemblement réussi où les Bleus ont engrangé trois victoires et un match nul, la 5e journée de Ligue des Nations peut permettre de valider la qualification en quart de finale. Pour ce faire, il faudra réaliser un résultat contre l’Italie de Roberto Mancini. Un match qui se fera sans Kylian Mbappé absent pour l’occasion.

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«Oui Kylian sera forfait demain, il a ressenti une douleur et on ne prendra pas de risque. C’est regrettable de perdre des joueurs et ça fait partie du jeu. J’espère que ce n’est pas très grave et qu’on l’aura dimanche. Pour Kylian, c’est une petite gêne et ça peut le faire pour dimanche», a annoncé Zinedine Zidane en conférence de presse. Le sélectionneur de l’équipe de France a également profité pour répondre aux rumeurs autour de sa relation avec l’attaquant du Real Madrid.

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Zinedine Zidane salue l’état d’esprit de Kylian Mbappé

Alors que L’Équipe avait annoncé ce matin que la relation entre les deux hommes était plus froide que celle qu’entretenait l’ancien Parisien avec Didier Deschamps, Zinedine Zidane a tenu à remettre les points sur les I et salué le comportement de son joueur : «je le trouve bien dans l’état d’esprit, preuve en est, il reste avec nous, il n’est pas content, il aurait aimé jouer demain. Quand on a un ressenti, on prend zéro risque, la saison est longue, c’est ce que je fais quand il y a un petit souci.»

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Où doit jouer Kylian Mbappé en Équipe de France ? Sur le côté gauche Sur le côté droit En numéro 9 Derrière l'attaquant Partage ta réponse Génération de l'image en cours

«Je sélectionne des joueurs et après, il arrive parfois ce qu’il arrive avec des joueurs touchés et on fait nos choix. Après le championnat, la C1, en novembre, il faut l’accepter. C’est regrettable pour un entraîneur, mais on n’a pas le choix. Il faut que le joueur se soigne, le plus important, c’est sa santé», a-t-il poursuivi. Comptant sur son attaquant pour défier la Turquie ce dimanche, Zinedine Zidane espère que Kylian Mbappé sera rétabli pour l’échéance.