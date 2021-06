PSG : Nasser al-Khelaïfi et la politique des jeunes

Ces dernières années, la politique du PSG concernant les jeunes joueurs pose questions. Alors que le club de la capitale forme bon nombre de titis de qualité, il n’en profite pas vraiment et les voit partir très tôt, trop tôt vers d’autres horizons. Une situation que regrette le président Nasser al-Khelaïfi mais qui semble inévitable comme il l’a expliqué dans l’Équipe.

« Primo, si vous voulez que je vous dise qu’on ne va plus perdre de jeunes, c’est impossible. Tous les clubs en perdent. En particulier en France à cause du premier contrat limité à trois ans. À l’étranger, ils peuvent signer cinq ans. On doit changer la règle, car ça nous met en position de faiblesse, regardez comment les clubs allemands en profitent. Secundo, si vous êtes au centre de formation, vous devez être fier de jouer pour le PSG, de monter vous entraîner avec les pros. Si ce n’est pas le cas, la porte est ouverte. On ne peut pas tout leur donner de suite, on doit les développer. Le nouveau centre d’entraînement (qui ouvrira à Poissy en 2022) doit nous permettre de regrouper tout le monde. Ça va créer plus de proximité entre les pros et les jeunes, qui se sentiront plus impliqués. »