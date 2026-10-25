Bundesliga : le Bayern Munich s’offre Fribourg

En lutte en Bundesliga avec le Borussia Dortmund, le Bayern Munich vient de recoller en tête du championnat. Le Rekordmeister a assuré son statut sur la pelouse d’une belle équipe de Fribourg. Sur un centre de Michael Olise, Dayot Upamecano a délivré les siens (1-0, 16e). Le Français a été suivi par un nouveau but des Bavarois avant la pause signé Serge Gnabry (2-0, 42e).

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En seconde période, Fribourg a repris espoir suite à un but contre son camp de Tom Bischof (2-1, 82e). Mais Michael Olise a enfoncé le clou en fin de match (3-1, 90e +5). Avec sa victoire 3-1, le Bayern Munich reprend la première place avec une meilleure différence que le BvB.