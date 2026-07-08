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Coupe du Monde 2026 : pourquoi Letexier ne sera pas sanctionné par la FIFA

Par Valentin Feuillette
1 min.
Hossam Hassan Abdelbadie Moh El Hamzawy @Maxppp
Argentine 3-2 Égypte
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Malgré la demande de l’Égypte d’exclure François Letexier de la fin de la Coupe du Monde 2026 après son arbitrage contesté par le camp égyptien lors du huitième de finale contre l’Argentine, la FIFA a peu de chances d’accéder à cette requête. La désignation des arbitres relève exclusivement de sa commission d’arbitrage et aucun pays ne dispose d’un droit de veto. La prestation de l’arbitre français sera bien évaluée, mais une éventuelle décision dépendra de son analyse technique, et non des protestations égyptiennes.

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La présence de François Letexier dans la suite du tournoi dépend davantage du parcours de l’Equipe de France. Si les Bleus atteignent les derniers tours, la FIFA pourrait écarter les arbitres français pour éviter tout conflit d’intérêts. Considéré comme l’un des meilleurs arbitres au monde, ancien arbitre de la finale de l’Euro 2024 et lauréat du titre de meilleur arbitre mondial en 2024, Letexier conserve toutefois une solide réputation au niveau international.

Pub. le - MAJ le
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