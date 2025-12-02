Le Real Madrid plombé par la NFL

Depuis le 1er novembre et sa victoire contre Valence au Bernabéu (4-0), le Real Madrid n’a plus rejoué dans son stade. La raison : la tenue du match NFL Miami Dolphins – Washington Commanders, disputé le 16 novembre dernier, qui a obligé le club à céder l’enceinte pour plusieurs semaines. Ce calendrier imposé a entraîné une série de six déplacements consécutifs pour l’équipe de Xabi Alonso (quatre en Liga et deux en Ligue des champions) et a finalement coûté très cher en termes de points. L’avance de cinq longueurs sur le Barça a disparu et Hansi Flick possède désormais un point d’avance en tête. Les écarts sur l’Atlético et Villarreal ont aussi fondu, passant respectivement de huit et sept points à seulement deux et un.

Sportivement, le Real Madrid n’a pas su gérer cette longue tournée loin de son stade, avec trois matchs nuls en Liga (Vallecas, Elche, Gérone), un enchaînement de quatre rencontres à l’extérieur sans victoire et une prestation alarmante en Ligue des champions contre Liverpool (1-0), puis un succès précieux à Athènes face à l’Olympiacos (1-2). San Mamés marquera enfin la fin de cette éprouvante série à l’extérieur. « C’est une bonne occasion de regagner à l’extérieur », a assuré Xabi Alonso en conférence de presse, pressé surtout de retrouver enfin le Santiago Bernabéu.