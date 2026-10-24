Liverpool : Bradley Barcola a été surpris par la Premier League

Arrivé à Liverpool cet été en provenance du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola découvre les exigences du championnat anglais. Et malgré son expérience au plus haut niveau avec le PSG, l’international français aux 32 sélections ne s’attendait pas à une telle intensité physique. Interrogé par Sky Sports, l’ailier de 24 ans a notamment reconnu avoir été surpris par le nombre de courses à effectuer, particulièrement lors des phases défensives. « La grande différence entre la Ligue 1 et la Premier League ? La Ligue 1 est très physique parce qu’il y a beaucoup de joueurs puissants qui mettent de l’impact. Ici, l’aspect physique tient davantage aux courses qu’il faut effectuer », a-t-il expliqué. Un changement de rythme qui s’est rapidement fait ressentir sur son organisme, au point de lui provoquer des douleurs inhabituelles après ses premières rencontres sous ses nouvelles couleurs.

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Habitué à évoluer dans une équipe parisienne qui récupérait rapidement le ballon et lui permettait de se replacer plus facilement en attaque, Barcola doit désormais multiplier les allers-retours sur le terrain. « Les matches vont d’un but à l’autre, c’est moins tactique qu’en Ligue 1. Il faut beaucoup courir, c’est pour ça que j’ai eu des crampes lors de mes premiers matches. L’intensité est très élevée », a-t-il poursuivi. En Premier League, les transitions rapides et les efforts répétés imposent donc une adaptation physique importante à l’ancien Lyonnais. Une nouvelle réalité pour le Français, qui découvre un championnat où les attaquants doivent aussi fournir un travail défensif particulièrement exigeant.