Équipe de France : Zinedine Zidane réagit au décès tragique de Jesús de Miguel

En marge de l’annonce de sa deuxième liste à la tête des Bleus, Zinédine Zidane, qui a d’ailleurs convoqué Pablo Pagis pour la première fois, a également été interrogé sur le décès tragique de l’attaquant espagnol Jesús de Miguel, victime d’un violent choc sur un terrain de football.

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«Je ne veux pas entrer là-dedans, je suis triste et extrêmement touché, ça me donne la chair de poule, on n’a pas envie de voir ça sur un terrain de foot, c’est juste ça le message que j’ai envie de donner. Je suis surtout triste pour la famille, on n’a pas envie de voir ça. J’espère qu’on ne reverra plus jamais ça», a-t-il déclaré. Pour rappel, le CD Tenerife avait annoncé ce mardi le décès de Jesús de Miguel, victime d’un arrêt cardiorespiratoire après un violent choc lors de la rencontre face à Andorra.