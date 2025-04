OM : le message de Medhi Benatia aux supporters

L’OM est parvenu à se remettre la tête à l’endroit ce samedi. Une semaine après la gifle reçue à Monaco (0-3), les Phocéens ont retrouvé le goût de la victoire contre Montpellier (5-1). Malgré des sorties très compliquées ces dernières semaines, et quatre défaites sur les cinq derniers matchs, le Vélodrome a répondu présent face à la lanterne rouge. Et Medhi Benatia a visiblement apprécié.

Par un message posté dans un story Instagram, le dirigeant marseillais a tenu à remercier les fans pour leur soutien, souhaitant également un joyeux anniversaire aux South Winners, groupe de supporters fondé en avril 1987 : « malgré un résultat difficile la semaine dernière, vous avez chanté et supporté l’OM jusqu’à la fin. Je tiens à remercier l’ensemble des supporters pour votre soutien et votre passion, et j’en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire aux Winners » Une très belle attention.