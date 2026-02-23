L’hospitalisation de Ruben Loftus-Cheek crée un nouveau scandale arbitral en Italie

La nouvelle polémique qui secoue l’Italie est partie d’une scène glaçante et d’une décision arbitrale qui sidère jusqu’aux observateurs les plus neutres. Lors de la défaite de l’AC Milan contre Parme à San Siro, tout bascule à la 8e minute quand Ruben Loftus‑Cheek attaque la surface sur un centre tendu. Le milieu anglais devance la défense, le gardien sort à pleine vitesse… et la collision est d’une violence rare. Le choc est frontal, incontrôlé, brutal. L’intervention médicale ne s’est pas faite attendre longtemps, et les images de la sortie sur civière de l’ancien joueur de Chelsea, avec le visage ensanglanté, des dents cassées et une minerve, restent encore choquantes pour une partie des tifosi et des joueurs présents au stade. Le diagnostic tombe ensuite comme un couperet : Ruben Loftus-Cheek souffre d’une fracture de la mâchoire et sera opéré en ce début de semaine. Incapable de s’alimenter seul, il devra probablement se faire poser des plaques de métal. Et pourtant, la décision des arbitres italiens reste hallucinante : aucune faute sifflée, aucun penalty, aucun carton rouge.

Pire encore, la faute est finalement attribuée… à Ruben Loftus-Cheek. Une interprétation qui a instantanément embrasé le banc milanais, les tribunes et les réseaux sociaux, relançant un débat déjà brûlant sur l’état de l’arbitrage en Serie A. Ce scandale ne tombe pas du ciel et s’inscrit après une semaine déjà explosive depuis le très controversé derby d’Italia entre Inter et Juventus. Pour rappel, l’arbitre Federico La Penna avait expulsé Pierre Kalulu après deux avertissements dont le second, pour un léger contact avec Alessandro Bastoni, a été jugé imaginaire par de nombreux ralentis. Le premier carton avait déjà été considéré sévère après un duel avec Nicolo Barella. La décision, impossible à corriger par la VAR car liée à un second jaune, a changé le match et déclenché une tempête nationale. Le football italien s’était réveillé le lendemain avec l’impression que le spectacle avait été confisqué par le sifflet. Ce climat de suspicion généralisée forme l’arrière-plan direct du cas Loftus-Cheek, qui apparaît désormais comme l’épisode de trop.

Un véritable scandale

Les Rossoneri ont exprimé leur incompréhension et leur colère sur le terrain. La validation du but de Troilo à la 80e minute, initialement refusé par Piccinini pour un contact entre Valenti et Maignan, puis confirmé après visionnage vidéo, a renforcé le sentiment d’injustice. La frustration des joueurs et des entraîneurs face à ces décisions arbitrales laisse apparaître un climat délétère, où la sécurité des joueurs et l’équité sportive semblent reléguées au second plan. Dans ce contexte déjà sous tension, l’action impliquant Loftus-Cheek est perçue non comme une simple erreur, mais comme la confirmation d’un malaise structurel. La répétition des décisions controversées donne l’impression d’un système à bout de souffle, incapable de protéger les joueurs, ni de garantir l’équité sportive. La situation de Milan s’aggrave sportivement et psychologiquement. Après cette défaite (0-1) à domicile, les Rossoneri voient l’Inter creuser l’écart à 10 points en tête du classement, réduisant à presque néant leurs espoirs de Scudetto face à l’Inter.

Mais cette défaite milanaise et cet écart désormais conséquent au classement importeraient presque moins que la tempête provoquée par l’arbitrage. La frustration était visible jusque chez les stars, notamment Rafael Leão, furieux après la validation tardive du but adverse et silencieux face aux arbitres. L’affaire Loftus-Cheek pourrait d’ailleurs accélérer les discussions prévues le 28 février par IFAB sur l’élargissement du protocole VAR aux seconds cartons jaunes, précisément le type d’action au cœur des polémiques récentes. En attendant, l’image renvoyée est désastreuse pour un championnat où l’on parle davantage des décisions arbitrales que du jeu, où les blessures graves n’entraînent même plus de sanction, et où chaque week-end semble produire son scandale. En Italie, la série d’incidents récents, du derby Milan-Juve à la collision Loftus-Cheek, accentue le sentiment que le football ne peut plus se contenter de suivre le jeu, mais doit enfin protéger ses acteurs et restaurer la crédibilité de ses décisions.