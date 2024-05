Liga : Bilbao s’impose à neuf contre onze face à Getafe

En ouverture de la 34e journée de Liga, Getafe et l’Athletic Bilbao s’affrontaient ce vendredi soir à l’Estadio Coliseum Alfonso Pérez. Getafe, actuellement 10e avec 43 points, n’a plus rien à jouer, tandis que Bilbao, en 5e position avec 58 points, visait à consolider sa place qualificative en Ligue Europa et même mettre la pression sur l’Atlético de Madrid, qui n’a pas encore sa place assurée en Ligue des Champions.

En maîtrise, Bilbao a rapidement ouvert le score grâce à Iñaki Williams (1-0, 27e), qui s’est ensuite offert un doublé en seconde période pour assurer la victoire (2-0, 51e). Réduits à dix avec l’expulsion d’Alvarez (58e), puis à neuf avec celle d’Aitor Paredes (79e), les Basques ont tenu, notamment grâce à un Unai Simón excellent, qui a notamment sorti un penalty de Greenwood (88e). Bilbao revient à trois points de l’Atlético, avant de recevoir Osasuna.