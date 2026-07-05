Mexique - Angleterre : les compositions officielles
Ce dimanche, les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 se poursuivent. On a le droit à un choc intéressant entre le Mexique et l’Angleterre. À domicile, la Verde s’organise dans un 4-2-3-1 avec Raul Rangel qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jorge Sanchez, César Montes, Johan Vasquez et Jesus Gallardo en défense. Erik Lira compose l’entrejeu avec Luis Romo. En pointe, Raul Jimenez est accompagné par Julian Quinones, Gilberto Mora et Roberto Alvarado.
De leur côté, les Three Lions s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Jordan Pickford dans les cages. Devant lui, on retrouve Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi et Nico O’Reilly en défense. Elliot Anderson et Declan Rice composent l’entrejeu avec Jude Bellingham un cran plus haut. Bukayo Saka et Anthony Gordon officient dans les couloirs avec Harry Kane en attaque.
Les compositions
Mexique :
Angleterre :
Le programme TV des matches à venir
Lundi 6 juillet
- Portugal - Espagne (21h) sur beIN Sport 1 et M6
Mardi 7 juillet
- États-Unis - Belgique (2h) sur beIN Sport 1
- Argentine - Égypte (18h) sur beIN Sport 1 et M6
- Suisse - Colombie (22h) sur beIN Sport 1 et M6
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