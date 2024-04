Ligue 1 : un match nul qui n’arrange personne entre Montpellier et Nantes

Le match de la peur. Un match à six points. Malheur aux perdants. Voilà plusieurs expressions adulées des joueurs et qui pouvaient parfaitement définir ce MHSC-FC Nantes en ouverture de la 31e journée de Ligue 1. Respectivement douzièmes et quatorzièmes, Montpelliérains et Nantais avaient l’opportunité de prendre une option presque définitive dans la quête du maintien dans l’élite. Mais alors que l’on pouvait craindre que l’enjeu ne bride les deux équipes, ces dernières se sont livrées une bataille plaisante ce vendredi. La rencontre a démarré tambour battant. Incisifs et désireux de prendre rapidement l’avantage devant leur public, les Pailladins ont parfaitement lancé les hostilités.

Trouvé au second poteau au terme d’un contre rondement mené, Akor Adams a ouvert le score pour les pensionnaires de la Mosson. Une délivrance pour l’attaquant nigérian qui a mis fin à une disette de près de six mois en inscrivant son huitième but de la saison en championnat. Teji Savanier étant proche de régaler son public avec une superbe inspiration et un lob de 50 mètres (5e), l’euphorie est directement tombée dans l’antre héraultais. Intenable ces dernières semaines, Matthis Abline a égalisé d’un pointu astucieux après un travail titanesque de Mostafa Mohamed au début de l’action (1-1, 7e).

Un grand Lecomte frustre Nantes, Montpellier n’a pas eu de réussite

Après un début de rencontre si haletant, le rythme est forcément tombé. Pour autant, la domination était locale et les hommes de Michel Der Zakarian ont cherché à vite reprendre l’avantage sans réussite avec Nordin (16e), Adams (17e) et Sagnan (34e). Pour autant, c’est bien le FC Nantes qui a le mieux fini cette première période. Pour autant, les coéquipiers de Florent Mollet se sont heurtés à un Benjamin Lecomte impérial (41e, 45+2e, 45+3e) pour permettre aux siens de rentrer aux vestiaires à hauteur de leurs adversaires.

Le premier acte étant quand même légèrement à l’avantage du MHSC, le FC Nantes s’est rebiffé lors du second acte. Plus inspirés dans la moitié de terrain adverse, les Canaris ont encore été menaçants aux abords de la surface montpelliéraine mais Abline (48e), Mollet (67e) et Moutoussamy (80e) ont, tour à tour, manqué le cadre. Au fil des minutes, l’attaque nantaise a fait le siège de la surface montpelliéraine. Et malgré plusieurs offensives et l’exclusion de Mincarelli (90+1e) et Nordin (90+5e) côté Montpelliérain, le FC Nantes a finalement dû se contenter d’un nul frustrant. Au classement, les visiteurs restent donc 14es. Auteur d’une grosse entame, le MHSC a failli tout perdre en seconde période. Le champion de France 2011 est douzième.