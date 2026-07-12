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Coupe du Monde

Le Premier ministre espagnol dénonce les déclarations de Mariano Rajoy sur les Bleus

Par Sasha Nahon
1 min.
Olise avec l'équipe de France @Maxppp
France Espagne
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Pedro Sanchez a vivement réagi aux propos de Mariano Rajoy sur l’équipe de France à l’approche de la demi-finale de la Coupe du Monde entre les Bleus et l’Espagne. Dans un message publié dimanche sur X, le Premier ministre espagnol a dénoncé les « déclarations xénophobes » de son prédécesseur, qui avait évoqué dans une tribune une sélection française « sans Français ». « Il y en a qui mesurent encore l’appartenance par le nom de famille, le lieu de naissance ou la couleur de peau. D’autres la mesurent par l’attachement à un pays et la volonté d’y contribuer », a écrit le dirigeant socialiste, selon RMC Sport.

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Pedro Sanchez a ensuite défendu une conception ouverte de l’identité nationale, tout en faisant le lien avec la rencontre à venir entre les deux sélections. « L’Espagne est à ceux qui l’aiment et la font vivre. Pas à ceux qui la déshonorent par des déclarations xénophobes », a-t-il poursuivi, avant de conclure : « France, on se retrouve en demi-finale. Que le meilleur gagne et que le racisme perde. » Cette prise de position intervient alors que les déclarations de Mariano Rajoy ont provoqué une vive polémique à quelques jours du choc entre la France et l’Espagne.

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