Le mercato de Lassine Traoré bloqué

Considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain la saison passée au Kosovo sous les couleurs de Trepca, Lassine Traoré (19 ans) aspire désormais à un rejoindre un championnat plus compétitif. «Les Kosovars m'ont très vite très bien reçu. Ils sont très généreux, respectueux et hospitaliers. Ils m'ont beaucoup aidé pour mon adaptation. Je me suis très vite fait une place dans le championnat. Après une saison et demi ici, je songe à évoluer à un niveau plus élevé pour poursuivre ma progression», nous a-t-il expliqué.

Le Malien, libre de tout contrat, ne manque pas de propositions, dans les Balkans mais aussi en Europe occidentale, en France, en Belgique, en Suède ou encore au Portugal selon nos informations. Seulement, la pandémie de Covid-19 perturbe son mercato. Il est ainsi dans l'attente d'un visa pour quitter le Kosovo et pouvoir entrer dans l'espace Schenghen depuis près de six semaines. Le polyvalent gaucher, qui s'entraîne de manière individuelle en attendant, espère que sa situation pourra se débloquer d'ici la fin du mercato.