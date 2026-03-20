Inter Milan : Lautaro Martínez dévoile le club où il aimerait aller plus tard

Lautaro Martínez, actuellement blessé au mollet, est toujours loin des pelouses depuis fin février. Son club, l’Inter Milan, compte cependant sur lui pour aller chercher le championnat en Serie A (actuel leader), mais pour le moment, il se bat avec d’autres armes. Sous contrat jusqu’en juin 2029, l’attaquant espère encore briller en Europe. Or, lors d’un entretien, celui-ci a assumé qu’il pourrait bien quitter le continent après son passage en Italie. Au micro de Racing Radio, l’Argentin a déclaré qu’un retour au Racing (6e de première division argentine) lui ferait énormément de bien. « J’ai encore trois ans de contrat avec l’Inter et j’aimerais rester longtemps dans le football de haut niveau, parce que je me sens bien et que je suis encore assez jeune. Mais, à l’avenir, j’aimerais revenir au Racing, afin que mes enfants comprennent aussi l’amour que les gens ont pour moi là-bas ».

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Puis, il a révélé une invitation informelle de Gustavo Costas, actuel entraîneur de l’équipe, à propos d’un éventuel retour au football sud-américain après la Coupe du monde pour l’Argentine : « j’ai rencontré l’entraîneur du Racing, qui m’a dit de revenir ici l’année prochaine, après la Coupe du monde. Le désir de revenir au Racing est toujours présent en moi grâce aux moments que j’ai vécus, parce qu’ils m’ont permis de faire ce que je fais aujourd’hui. En plus des sacrifices que j’ai faits, ils m’ont beaucoup aidé. J’essaie de convaincre ma femme, qui me soutient. Évidemment, cela dépend de nombreux facteurs, de la famille, mais aussi de ma condition physique. Mon rêve est de revenir jouer au Racing pendant au moins un an, je ne sais pas quand » a-t-il relayé au média local.