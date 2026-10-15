OM : Timothy Weah est optimiste malgré la défaite

Encore une défaite pour l’OM. Cette fois, à l’occasion du deuxième match de Ligue Europa de la saison, face à l’Olympiakos à la maison (1-0). Une rencontre pendant laquelle les Phocéens n’ont pas forcément été ridicules, loin de là, et auraient mérité mieux. Mais le bilan est terrible : 6 défaites en 8 matchs cette saison. Après le match, Timothy Weah était logiquement déçu, mais optimiste pour la suite.

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« On veut gagner. C’était dommage car on a bien défendu, on était compact, mais on n’a pas réussi à marquer et ça nous fait du mal aujourd’hui. Il faut voir le positif et travailler à l’entraînement. On prend souvent des buts sur coups de pied arrêtés. Le coach veut avancer dans son plan. On va continuer à avancer avec la tête haute. On voit que cette équipe est une famille. Les résultats vont arriver », a lancé le capitaine marseillais. C’est ce qu’espèrent les supporters…