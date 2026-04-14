Menu Rechercher
Commenter 1
Exclu FM Ligue 2

Cologne vise deux joueurs de Ligue 2 pour remplacer Said El Mala

Par Allan Brevi
1 min.
Said El Mala @Maxppp

Cologne se prépare à un été potentiellement mouvementé, alors que le club anticipe un départ de Said El Mala. Le jeune talent de 19 ans, considéré comme l’un des plus gros potentiels de l’effectif, pourrait rapporter jusqu’à 50 millions d’euros. Une somme importante qui offrirait une vraie bouffée d’oxygène financière, mais qui laisserait surtout un vide à combler obligatoirement sur le plan offensif afin de rester compétitif.

La suite après cette publicité

Pour compléter cette perte annoncée, la direction sportive explore déjà plusieurs pistes en Ligue 2 selon nos confrères de Fussball Transfers. En effet, deux profils retiennent particulièrement l’attention des recruteurs allemands : Giovani Versini, milieu offensif du Pau FC, et Martin Adeline, cadre offensif de l’actuel leader du championnat, Troyes. Deux joueurs suivis de près, sans qu’aucun contact officiel n’ait encore été établi à ce stade, mais dont les performances et la progression attirent fortement le regard du club de Bundesliga. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Bundesliga
Pau
Troyes
Cologne
Said El Mala
Giovani Versini
Martin Adeline

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Bundesliga Bundesliga
Pau Logo Pau
Troyes Logo Troyes
Cologne Logo 1. FC Cologne
Said El Mala Said El Mala
Giovani Versini Giovani Versini
Martin Adeline Martin Adeline
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier