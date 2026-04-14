Cologne vise deux joueurs de Ligue 2 pour remplacer Said El Mala

Cologne se prépare à un été potentiellement mouvementé, alors que le club anticipe un départ de Said El Mala. Le jeune talent de 19 ans, considéré comme l’un des plus gros potentiels de l’effectif, pourrait rapporter jusqu’à 50 millions d’euros. Une somme importante qui offrirait une vraie bouffée d’oxygène financière, mais qui laisserait surtout un vide à combler obligatoirement sur le plan offensif afin de rester compétitif.

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Pour compléter cette perte annoncée, la direction sportive explore déjà plusieurs pistes en Ligue 2 selon nos confrères de Fussball Transfers. En effet, deux profils retiennent particulièrement l’attention des recruteurs allemands : Giovani Versini, milieu offensif du Pau FC, et Martin Adeline, cadre offensif de l’actuel leader du championnat, Troyes. Deux joueurs suivis de près, sans qu’aucun contact officiel n’ait encore été établi à ce stade, mais dont les performances et la progression attirent fortement le regard du club de Bundesliga. Affaire à suivre…