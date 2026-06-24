Premier League
Aston Villa met les barbelés pour Morgan Rogers
1 min.
@Maxppp
Morgan Rogers est l’une des têtes d’affiche du mercato estival, alors qu’il est annoncé dans le viseur d’Arsenal, de PSG, de Chelsea ou encore de Manchester United. A 23 ans, il est considéré comme le présent et l’avenir du football anglais, lui qui évolue depuis février 2024 à Aston Villa.
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Son prix dépasse déjà les 100 M€ et Aston Villa n’a aucune envie de le céder lors de ce mercato estival, rapporte Skysports. Et il l’a fait savoir aux clubs intéressés, qui étaient pourtant prêts à dégainer de grosses offres. Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, Aston Villa compte sur son milieu offensif, pour lequel aucun tarif n’a été fixé.
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