Aston Villa met les barbelés pour Morgan Rogers

Morgan Rogers est l’une des têtes d’affiche du mercato estival, alors qu’il est annoncé dans le viseur d’Arsenal, de PSG, de Chelsea ou encore de Manchester United. A 23 ans, il est considéré comme le présent et l’avenir du football anglais, lui qui évolue depuis février 2024 à Aston Villa.

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Son prix dépasse déjà les 100 M€ et Aston Villa n’a aucune envie de le céder lors de ce mercato estival, rapporte Skysports. Et il l’a fait savoir aux clubs intéressés, qui étaient pourtant prêts à dégainer de grosses offres. Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, Aston Villa compte sur son milieu offensif, pour lequel aucun tarif n’a été fixé.