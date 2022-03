Giovanni Simeone était sur les tablettes de l'OM en janvier

Fils d'El Cholo, Giovanni Simeone est actuellement un joueur de l'Hellas Vérone. Le week-end dernier, face à Venezia, il a inscrit un triplé, portant son total à 15 buts en Serie A, ce qui fait de lui le troisième meilleur buteur du championnat derrière Ciro immobile et Dusan Vlahovic, et le meilleur buteur argentin des cinq grands championnats. Prêté à Vérone, le club pourrait lever son option d'achat (entre 10 et 12M€) et décider de profiter de sa bonne forme pour le vendre dans la foulée.

Le club italien attendrait 25 M€ en échange de celui qui pourrait faire partie de la liste argentine pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Cet hiver, des clubs comme l'Olympique de Marseille et Séville étaient venus aux renseignements pour l'ancien attaquant de Cagliari. Mundo Deportivo évoque également un intérêt de l'Atlético Madrid, de son père Diego Simeone et de Newcastle, les nouveaux riches du football européen.