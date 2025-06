La presse européenne est à genoux devant le phénomène Désiré Doué, l’Inter Milan se fait fracasser après l’humiliation

Le phénomène Désiré Doué ne s’arrête plus

Le PSG a remporté sa première Ligue des Champions et un nom ressort un peu plus que les autres : Désiré Doué. Le crack français avait déjà ébloui tout le monde contre Liverpool et Aston Villa, il a fait encore mieux hier en inscrivant un doublé avec une passe décisive sur l’ouverture du score d’Achraf Hakimi. L’ailier du PSG est en une du Daily Star, Freed by Désiré écrit même le journal anglais pour reprendre la célèbre chanson. A 19 ans seulement, Désiré Doué est devenu le seul joueur à être décisif trois fois en finale de Ligue des Champions. Burning Désiré pour le Mirror, peu importe le journal ou le pays, le constat est le même : Désiré Doué est un talent générationnel et le PSG peut se féliciter de l’avoir dans ses rangs. La naissance d’un géant titre L’Équipe, 20 ans dans deux jours, déjà champion d’Europe, international français et la suite s’annonce radieuse. C’est simple, en Espagne, on parle même de lui comme le nouveau Neymar du PSG. Fini les comparaisons, Désiré Doué n’a même plus besoin d’être sans cesse comparé au Brésilien, en une saison seulement, il a montré qu’il avait déjà l’étoffe d’une star internationale. D’ailleurs, il aura eu besoin que d’une saison pour faire ce que Neymar n’a jamais réussi à faire avec le PSG : gagner la Ligue des Champions.

L’Inter Milan se fait allumer

L’Inter Milan a totalement disparu comme l’illustre le Corriere dello Sport. Même les cris de Simone Inzaghi n’y ont rien changé, les Nerrazzuri ont complètement coulé face à l’armada parisienne qui ne leur a laissé aucune chance. C’est donc une saison à zéro titre pour l’Inter qui a tout perdu dans le finish de la saison, notamment la Serie A et donc la Ligue des Champions. Si l’Inter Milan s’est fait écraser par le PSG hier soir, Lautaro Martinez est la parfaite image de la prestation de son équipe. Le capitaine intériste était très attendu et il a quasiment tout raté. Même si Marcus Thuram lui a donné quelques bons ballons en début de match, il ne l’a jamais bien utilisé comme à peu près toute son équipe. Derrière, au milieu et devant, l’Inter a tout raté et n’a jamais été en mesure de croire à un renversement de situation. Deux bleus dans le désert, Marcus Thuram et Benjamin Pavard ont été les deux seuls à sortir un peu la tête de l’eau dans la parodie de football proposée par l’Inter. Une prestation catastrophique qui va forcément remettre en jeu l’avenir de Simone Inzaghi qui était déjà sur un fil. Même si l’Inter veut le conserver, les sirènes de l’Arabie saoudite sont très puissantes et le coach italien s’y voit déjà, même s’il a laissé planer le doute hier soir. Il a tout de même annoncé qu’il n’était pas sûr d’être à la CDM des clubs, ça en dit long sur ses intentions avec l’Inter Milan.

Ousmane Dembélé décisif sans marquer

L’autre star de ce PSG, parce qu’il y en a un tas, c’est Ousmane Dembélé. Plus que jamais candidat pour le Ballon d’Or même s’il n’a pas marqué hier, Dembouz a tout de même délivré deux passes décisives en étant lucide, opportuniste et très juste dans son jeu. Décisif quand même parce que Dembélé a fait exactement ce que Luis Enrique lui demande : gêner la défense, décrocher, beaucoup bouger pour être imprévisible et libérer ses ailiers, et cela a fonctionné. Au passage, Luis Enrique lui a tendu la perche pour le Ballon d’Or. « Je donnerais le Ballon d’or à Ousmane Dembélé pour la manière dont il a défendu dans cette finale. C’est ce qu’on appelle mener une équipe. Je crois sincèrement qu’il mérite le Ballon d’or, sans aucun doute, pas seulement pour les titres remportés ou les buts marqués mais pour sa manière de presser. Il l’a fait toute la saison mais de façon exceptionnelle dans cette finale », a déclaré le coach du PSG.