La FIFA lance la Coupe du Monde des Clubs féminine pour 2028

Les clubs féminins vont également avoir droit à leur Coupe du Monde des Clubs. En effet, la FIFA vient d’officialiser les dates de la toute première édition de la version féminine du tournoi mondial des clubs, ce jeudi. Elle se déroulera du 5 au 30 janvier 2028 aux États-Unis et comportera 19 équipes. Parmi les sept clubs déjà qualifiés figurent le FC Barcelone et Arsenal, vainqueurs des deux dernières éditions de la Ligue des Champions.

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The inaugural edition of the FIFA Women’s Club World Cup will be hosted in the United States in January 2028 🇺🇸 The host nation was confirmed by the FIFA Council in view of the maturity of its infrastructure and services, and the level of stakeholder interest in women’s football. — FIFA (@FIFAcom) October 22, 2026

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« La première édition de la Coupe du Monde des clubs féminins de la FIFA se déroulera aux États-Unis en janvier 2028, a communiqué l’instance dirigeante du football mondial. Le choix du pays hôte a été confirmé par le Conseil de la FIFA compte tenu de la qualité de ses infrastructures et de ses services, ainsi que de l’intérêt manifesté par les différentes parties prenantes pour le football féminin. »