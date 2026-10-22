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Officiel Coupe du monde des clubs

La FIFA lance la Coupe du Monde des Clubs féminine pour 2028

Par Kevin Massampu
1 min.
Le trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA @Maxppp

Les clubs féminins vont également avoir droit à leur Coupe du Monde des Clubs. En effet, la FIFA vient d’officialiser les dates de la toute première édition de la version féminine du tournoi mondial des clubs, ce jeudi. Elle se déroulera du 5 au 30 janvier 2028 aux États-Unis et comportera 19 équipes. Parmi les sept clubs déjà qualifiés figurent le FC Barcelone et Arsenal, vainqueurs des deux dernières éditions de la Ligue des Champions.

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« La première édition de la Coupe du Monde des clubs féminins de la FIFA se déroulera aux États-Unis en janvier 2028, a communiqué l’instance dirigeante du football mondial. Le choix du pays hôte a été confirmé par le Conseil de la FIFA compte tenu de la qualité de ses infrastructures et de ses services, ainsi que de l’intérêt manifesté par les différentes parties prenantes pour le football féminin. »

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