Luis Enrique juge l’équipe de France de Zidane

C’est un débat qui a agité de nombreuses émissions traitant du football. Zinedine Zidane suit-il le modèle du Paris Saint-Germain ? Le sélectionneur national a reconnu s’en inspirer. Mais qu’en a pensé l’architecte du jeu parisien, Luis Enrique ? Il lui a été demandé en conférence de presse, s’il avait trouvé des similitudes entre son PSG et l’équipe de France de Zidane.

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« Je ne sais pas, mais ce que j’ai vu quand j’ai vu les premiers matches de la France, c’est que les idées sont justes pour aller chercher la victoire, avoir le ballon, presser, et se connecter pour être une vraie équipe. C’est la difficulté que tu as quand tu es sélectionneur. Tu n’as pas le temps de connecter tous les joueurs. Le niveau des joueurs a été très positif. Les résultats parlent d’eux-mêmes », a répondu Luis Enrique.