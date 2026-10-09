Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue 1

Luis Enrique juge l’équipe de France de Zidane

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.

C’est un débat qui a agité de nombreuses émissions traitant du football. Zinedine Zidane suit-il le modèle du Paris Saint-Germain ? Le sélectionneur national a reconnu s’en inspirer. Mais qu’en a pensé l’architecte du jeu parisien, Luis Enrique ? Il lui a été demandé en conférence de presse, s’il avait trouvé des similitudes entre son PSG et l’équipe de France de Zidane.

La suite après cette publicité

« Je ne sais pas, mais ce que j’ai vu quand j’ai vu les premiers matches de la France, c’est que les idées sont justes pour aller chercher la victoire, avoir le ballon, presser, et se connecter pour être une vraie équipe. C’est la difficulté que tu as quand tu es sélectionneur. Tu n’as pas le temps de connecter tous les joueurs. Le niveau des joueurs a été très positif. Les résultats parlent d’eux-mêmes », a répondu Luis Enrique.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
France
Zinédine Zidane
Luis Enrique

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
France Flag France
Zinédine Zidane Zinédine Zidane
Luis Enrique Luis Enrique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier