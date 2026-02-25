Real Madrid : la jolie frappe placée d’Aurélien Tchouaméni pour l’égalisation

Le Real Madrid a mal entamé ce barrage retour de Ligue des Champions face à Benfica. Leur but d’avance acquis à l’aller a vite été annulé par l’ouverture du score ce soir de Rafa Silva après un quart d’heure de jeu.

La suite après cette publicité

Les Lisboètes n’ont pas mené au score longtemps. Dans la foulée, un décalage d’Arda Güler, côté droit, a permis à Valverde de trouver Tchouaméni à l’entrée de la surface. Sans contrôle, le Français s’est offert une belle frappe placée pour égaliser.