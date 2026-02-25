Ligue des Champions
Real Madrid : la jolie frappe placée d’Aurélien Tchouaméni pour l’égalisation
1 min.
@Maxppp
Le Real Madrid a mal entamé ce barrage retour de Ligue des Champions face à Benfica. Leur but d’avance acquis à l’aller a vite été annulé par l’ouverture du score ce soir de Rafa Silva après un quart d’heure de jeu.
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 21:23
Pas de Mbappé ? Pas de problème : Aurélien Tchouaméni égalise pour le Real Madrid face à Benfica ⚡️Voir sur X
Déjà 2 buts après 16 minutes, c'est parti fort sur CANAL+FOOT 🤩
#RMABEN | #UCL
Les Lisboètes n’ont pas mené au score longtemps. Dans la foulée, un décalage d’Arda Güler, côté droit, a permis à Valverde de trouver Tchouaméni à l’entrée de la surface. Sans contrôle, le Français s’est offert une belle frappe placée pour égaliser.
