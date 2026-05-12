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Ligue des Champions

Arsenal : un forfait majeur acté pour la finale contre le PSG

Par Samuel Zemour
1 min.
Les joueurs d'Arsenal célèbrent un but face à Chelsea @Maxppp
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Ben White va manquer le reste de la saison avec Arsenal en raison d’une grosse blessure au genou droit, avec une suspicion de lésion du ligament collatéral médial, rapporte plusieurs médias britanniques ce mardi. Le défenseur anglais s’est blessé lors de la victoire face à West Ham United le 10 mai et Mikel Arteta avait confirmé après la rencontre qu’«il n’a pas l’air bien du tout».

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Cette absence tombe au pire moment pour les Gunners, encore engagés dans la course au titre en Premier League et qualifiés pour la finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, le 30 mai prochain. Auteur de 30 matchs toutes compétitions confondues cette saison, White avait retrouvé une place plus importante ces dernières semaines, mais ses récents problèmes physiques pourraient une nouvelle fois freiner sa progression. Un coup dur pour l’international anglais, alors que la Coupe du Monde est dans un peu plus d’un mois.

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