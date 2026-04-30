Endrick s’est trompé sur Jude Bellingham

Prêté à l’Olympique Lyonnais depuis cet hiver, Endrick sait qu’il retournera sans doute au Real Madrid la saison prochaine. Dans la capitale espagnole, l’attaquant brésilien retrouvera un joueur qui l’a énormément aidé lors de son arrivée en Europe, Jude Bellingham. D’ailleurs, l’ancien pensionnaire de Palmeiras a avoué qu’il s’était fait une fausse idée de l’Anglais.

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«Bellingham a joué un rôle très important pour moi. Il m’a fait me sentir le bienvenu au club. Je ne parlais pas très bien anglais, mais il m’a parlé, a essayé de parler un peu espagnol, m’a soutenu et m’a donné des conseils. Son amitié a été importante pour moi à mes débuts au Real Madrid. Ça m’a vraiment marqué. J’avais une certaine impression de lui avant mon arrivée, mais il était complètement différent. C’est un joueur incroyable et une personne incroyable aussi, surtout en matière d’amitié. C’est ce qui m’a le plus impressionné chez lui», a-t-il déclaré au Guardian.