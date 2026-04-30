Menu Rechercher
Commenter 4
Liga

Endrick s’est trompé sur Jude Bellingham

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Jude Bellingham @Maxppp

Prêté à l’Olympique Lyonnais depuis cet hiver, Endrick sait qu’il retournera sans doute au Real Madrid la saison prochaine. Dans la capitale espagnole, l’attaquant brésilien retrouvera un joueur qui l’a énormément aidé lors de son arrivée en Europe, Jude Bellingham. D’ailleurs, l’ancien pensionnaire de Palmeiras a avoué qu’il s’était fait une fausse idée de l’Anglais.

La suite après cette publicité

«Bellingham a joué un rôle très important pour moi. Il m’a fait me sentir le bienvenu au club. Je ne parlais pas très bien anglais, mais il m’a parlé, a essayé de parler un peu espagnol, m’a soutenu et m’a donné des conseils. Son amitié a été importante pour moi à mes débuts au Real Madrid. Ça m’a vraiment marqué. J’avais une certaine impression de lui avant mon arrivée, mais il était complètement différent. C’est un joueur incroyable et une personne incroyable aussi, surtout en matière d’amitié. C’est ce qui m’a le plus impressionné chez lui», a-t-il déclaré au Guardian.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Endrick
Jude Bellingham

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Endrick Endrick
Jude Bellingham Jude Bellingham
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier