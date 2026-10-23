La grossière bourde de Yehvann Diouf face à Brest

Ce vendredi, en ouverture de la 8e journée de Ligue 1, le gardien de l’OGC Nice Yehvann Diouf a commis une énorme erreur face au Stade Brestois. Dès la 15e minute, alors qu’il se trouvait juste devant sa surface de réparation, le portier sénégalais, trop hésitant avec le ballon aux pieds s’est fait doubler par Ludovic Ajorque, qui lui a subtilisé le cuir du pied droit avant de conclure tranquillement du gauche dans le but vide.

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😨 𝗟𝗔 𝗚𝗥𝗢𝗦𝗦𝗘 𝗕𝗢𝗨𝗟𝗘𝗧𝗧𝗘 ! Quelle énorme erreur de Yehvann Diouf, Ajorque est à l’affût pour ouvrir le score pour @SB29 ! La suite après cette publicité #SB29OGCN https://t.co/2EfWNu3Jtm— L1+ (@ligue1plus) October 23, 2026

Et le cauchemar ne s’est pas arrêté là pour Yehvann Diouf. Quelques minutes plus tard, le gardien niçois a de nouveau commis une grosse erreur, cette fois sans conséquence puisque Kamory Doumbia n’est pas parvenu à en profiter. Deux approximations inquiétantes qui ont marqué une première période particulièrement compliquée pour le dernier rempart des Aiglons, clairement en difficulté dans ses prises de décision.