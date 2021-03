PSG : Pochettino voit Mbappé succéder au duo Messi-CR7

Entraîneur du Paris Saint-Germain depuis début janvier, Mauricio Pochettino découvre jour après jour son groupe. Et l'Argentin n'hésite jamais à dire tout le bien qu'il pense de Kylian Mbappé (22 ans). C'est encore le cas ce lundi.

La suite après cette publicité

Interrogé par l'AFP, il a confié voir le Français succéder à CR7 et Messi : «je crois qu'il est déjà parmi les meilleurs du monde, il lui faut du temps pour étoffer son CV, pour obtenir la reconnaissance qu'il mérite et qu'il obtiendra (...) Il a le potentiel pour leur succéder, il ne lui manque rien d'autre que le temps. On ne peut pas accélérer le processus». Le champion du monde 2018 appréciera.