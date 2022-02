LOSC : ça s'agite déjà autour de Sven Botman

La suite après cette publicité

Le mercato hivernal vient à peine de refermer ses portes qu'il est déjà sur toutes les lèvres. Sven Botman l'a très bien compris lui-même, il va très probablement changer de club l'été prochain, au terme de deux saisons complètes passées à Lille. Lui qui avait débarqué dans le Nord sans le moindre statut a épaté tout son monde, contribuant à l'imperméabilité défensive du LOSC dans la conquête du titre de la saison passée.

Très vite, la France du football a aperçu ses qualités. Non, Botman, avec son mètre 95, n'est pas qu'une montagne de muscles. C'est un défenseur qui sait appréhender l'espace, au timing parfait dans ses interventions et qui est doté d'une bonne relance. Preuve qu'il est complet, les clubs s'intéressant à lui viennent tout aussi bien d'Angleterre, où ils sont conquis par sa dimension physique, que d'Italie, où la culture tactique n'est plus à présenter.

Newcastle et Tottenham déjà chauds

« Je peux confirmer que Newcastle et l’AC Milan étaient des options concrètes cet hiver. Les deux étaient de bonnes options pour moi. Je suppose que je ferai un bon pas dans ma carrière l’été prochain », disait-il il y a quelques jours au micro de Ziggo Sport. Effectivement, Newcastle est d'ores et déjà prêt à revenir à la charge, comme l'explique The Athletic, après avoir offert 35 M€ en début de mercato hivernal. Insuffisant pour convaincre le LOSC, qui peut croire à une vente supérieure l'été prochain.

Comme l'assure The Daily Telegraph ce vendredi, Tottenham a également coché le nom du Néerlandais de 22 ans, pas encore international A. Il fait partie d'une liste de défenseurs repérés pour ravir Antonio Conte, un entraîneur qui sait bâtir des défenses presque infranchissables. Et il n'est pas vain de penser que d'autres clubs anglais de haut de tableau se pencheront sur Botman d'ici là. Le LOSC peut déjà se frotter les mains en imaginant la plus-value sur ce joueur acheté pour 8 M€ à l'Ajax Amsterdam en 2020.