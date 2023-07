Amicaux : Toulouse l’emporte face à Osasuna

Tenu en échec face au FC Andorra et battu par le Werder Brême (5-2) et Montpellier (3-1), Toulouse avait pour dessein de remporter sa première rencontre amicale de l’été ce samedi face à Osasuna. Et leur projet a pris du plomb dans l’aile dès les premiers instants de la rencontre. Malmenés, les hommes de Carles Martinez Novell ont vu Ibanez ouvrir le score pour les joueurs de Pampelune (1-0, 3e). De retour dans le onze toulousain, Thijs Dallinga a remis les deux équipes à hauteur sur penalty peu après la demi-heure de jeu (1-1, 34e).

Alors que Franck Magri a fait ses débuts en seconde période, les Violets ont montré un bien meilleur visage au retour des vestiaires. Dans les ultimes instants de la rencontres, c’est finalement l’international algérien Farès Chaibi qui a permis au Téfécé de prendre l’avantage (2-1, 88e). Grâce à cette réalisation du natif de Lyon, les Toulousains glanent par la même occasion leur premier succès de l’été. Reste à voir s’ils sauront surfer sur cette dynamique dimanche prochain face à la Roma au Stadium.

