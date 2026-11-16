Neymar dément une relation avec l’ex de Vinicius Jr

Neymar est monté au créneau pour mettre fin aux rumeurs concernant sa vie privée. Et pour cause. L’attaquant brésilien de Santos est accusé d’avoir entretenu une relation avec Virginia Fonseca, l’ancienne compagne de Vinicius Junior. Selon plusieurs informations relayées dans la presse brésilienne, les deux personnalités auraient été particulièrement proches lors d’une soirée privée organisée il y a une dizaine de jours à São Paulo, en marge du Grand Prix de Formule 1. Des accusations rapidement démenties par les entourages des deux intéressés.

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Agacé par l’ampleur prise par cette affaire, Neymar a décidé de prendre lui-même la parole sur Instagram. «Il y a des informations qui circulent sur mon implication avec une autre personne et je démens !», a-t-il notamment déclaré, regrettant que le sensationnel prenne le dessus sur la réalité. Le Brésilien a conclu son message avec une pointe d’ironie : «laissez-moi jouer au poker en paix». Une mise au point qui intervient quelques jours après l’officialisation de la séparation entre Vinicius Junior et Virginia Fonseca.