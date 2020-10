Istanbul BB - PSG : Thomas Tuchel s'explique sur le choix du duo Mbappé-Kean

Après sa défaite contre Manchester United au Parc des Princes la semaine passée (1-2), le Paris Saint-Germain défie ce mercredi soir l'Istanbul Başakşehir dans le cadre de la 2e journée de la phase de poules de Ligue des Champions. Pour cette rencontre programmée à 18h55, l'entraîneur parisien Thomas Tuchel a innové en alignant un 4-4-2 avec Kylian Mbappé et Moise Kean aux avant-postes. Interrogé par RMC Sport à ce sujet, le coach allemand a justifié ses choix.

«On sait que Kylian aime décrocher un peu, côté gauche, proche de Ney, avec Ney dans les petits espaces. Et des fois, on manque d'un gars devant comme Moise pour finir, pour aussi fixer un défenseur pour ouvrir l'espace pour Kylian ou Ney. C'est pour ça qu'on a décidé de jouer avec deux attaquants. Pour Moise, il a la capacité de combattre physiquement avec les défenseurs centraux, ce qui n'est pas la caractéristique de Kylian. J'espère qu'il sera un bon support pour Kylian et Ney», a expliqué l'ancien technicien de Dortmund.