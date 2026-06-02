LOSC : Olivier Létang réclame une offre extraordinaire pour Ayyoub Bouaddi

Auteur d’une belle saison sous le maillot du LOSC, Ayyoub Bouaddi est l’un des noms les plus chauds de ce mercato estival. À seulement 18 ans, le milieu marocain attise les convoitises en Premier League et jusqu’au PSG, et sa participation à la Coupe du Monde avec le Maroc ne devrait qu’amplifier le phénomène. Invité de l’After Foot ce lundi sur RMC, le président de Lille Olivier Létang a tenu à recadrer les choses d’emblée, en rappelant les fondamentaux : « Ayyoub Bouaddi a prolongé son contrat jusqu’en 2029, il lui reste donc trois ans. »

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Pour Olivier Létang, l’avenir à court terme du jeune crack s’inscrit logiquement dans le Nord, là où il bénéficie d’un temps de jeu précieux et d’une exposition européenne maximale alors que le club s’est qualifié directement pour la prochaine édition de Ligue des Champions. Le dirigeant a ainsi mis en avant cet intérêt sportif dans sa réflexion : « il a 18 ans et où est-ce qu’il a la certitude d’être titulaire dans une équipe qui joue la Ligue des Champions ? À part au LOSC, il n’y en a pas beaucoup. Donc pour lui, son développement et sa carrière… ». Cette logique sportive est au cœur de la stratégie lilloise, qui mise sur la stabilité pour permettre au milieu marocain de franchir les paliers sereinement.

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«50 millions ? On est loin du montant qui permettrait qu’on laisse partir Ayyoub»

Malgré les sollicitations qui s’annoncent nombreuses dans les prochaines semaines, Létang a affiché une sérénité de façade tout en assumant la volonté claire du club de conserver son joyau. « On en parlera avec Ayyoub. Pour être très sincère, ça avait aussi été l’objet de nos discussions. On a des échanges très, très, très réguliers avec Ayyoub. L’idée pour nous, c’est de le conserver », a-t-il déclaré. Le message est clair : Bouaddi n’est pas à vendre, du moins pas à n’importe quel prix. Comme nous vous le révélions en exclusivité ce lundi, la direction nordiste a également fixé un prix astronomique pour un éventuel départ de Matias Fernandez-Pardo, l’une des autres pépites des Dogues.

Relancé sur un montant potentiel de 50 millions d’euros pour Bouaddi, le président du LOSC ne s’est pas dérobé. Sa réponse a été tranchante : « Non, ça ce n’est pas suffisant. » Avant d’aller plus loin : « Si quelque chose arrive avec un montant extraordinaire, les mots sont galvaudés donc extraordinaire ça veut dire beaucoup d’argent. Quand je dis extraordinaire c’est quelque chose d’extraordinaire. Là on est loin du montant qui permettrait qu’on laisse partir Ayyoub. » Le prix du crack lillois n’a pas été fixé publiquement, mais le signal envoyé au marché est on ne peut plus clair : pour décrocher Bouaddi, il faudra sortir un chèque historique.