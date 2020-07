Luca Zidane vers la France

Il est libre de tout contrat, alors que son bail avec le Real Madrid est arrivé à sa fin. Luca Zidane, qui a été prêté au Racing de Santander en D2 cette saison, peut donc s'engager avec le club qu'il souhaite. Ces derniers temps, on a parlé d'une signature en France, avec Montpellier qui serait intéressé, même si tout cela a vite été démenti par la direction héraultaise.

Et selon AS, l'avenir du gardien devrait bien s'écrire dans l'Hexagone. Même si le média ne dévoile pas de noms de clubs, il explique que c'est en France que Luca Zidane se cherche un point de chute. Nul doute qu'il ne manque pas d'offre, lui qui sort d'une saison plus que satisfaisante malgré la relégation du Racing en D3.