OL : Léo Dubois milite pour une prolongation de Rudi Garcia

Titulaire sur le flanc droit de la défense lyonnaise, Léo Dubois a réussi à s'imposer malgré la concurrence passée de Rafael et Kenny Tete. Devenu cadre de l'équipe, l'ancien Nantais apprécie être dirigé par Rudi Garcia et milite même pour sa prolongation à la fin de la saison, alors qu'il se trouve en fin de contrat. C'est ce qu'il a affirmé dans un entretien à Canal Plus vendredi soir.

«C'est un coach qui nous amène à gagner, à avoir des résultats donc oui. Ça me ferait plaisir qu'il soit là l'année prochaine. Après, ce n'est pas mon dossier, c'est à lui et au club de le gérer en interne. Nous, on doit se concentrer sur nos objectifs et nos résultats. Je pense qu'en les remplissant en fin de saison, tout le monde sera content.» Garcia a amené l'OL en demi-finale de la Ligue des Champions l'an passé mais n'a jamais réussi à faire l'unanimité autour de lui au club.