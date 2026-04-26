Troyes : le buteur Tawfik Bentayeb marche toujours sur l’eau

Encore buteur ce samedi avec Troyes, Bentayeb continue sa folle saison en Ligue 2. Il a désormais inscrit 18 buts en championnat et est en tête du classement des meilleurs buteurs. Et si Troyes a assuré la montée, c’est en grande partie grâce à lui.

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Seulement prêté sans option d’achat par l’US Touarga, le Marocain de 24 ans risque d’enflammer le mercato estival. Surtout, avec la Coupe du Monde qui se profile, il pourrait avoir un coup à jouer dans le secteur offensif du Maroc. En confiance depuis plusieurs mois, le buteur pourrait vivre un rêve éveillé.