ASM : Wissam Ben Yedder évoque son avenir

Interviewé ce lundi dans le journal L’Équipe, l’attaquant de l’AS Monaco, Wissam Ben Yedder, a évoqué son avenir. Le Français de 31 ans qui est engagé avec l’ASM jusqu’en juin 2024, a expliqué qu’il se sentait bien à Monaco mais qu’il avait toujours envie de progresser et qu’il ne se fermait donc aucune porte.

« Actuellement, je suis à Monaco, qui est un grand club d'Europe. Ça se passe très bien. L'avenir, on verra bien. Forcément, on y réfléchit parce que, comme je vous le disais, je suis toujours dans une volonté de progresser », a déclaré Ben Yedder qui a disputé cette saison 52 matches avec le club du Rocher, inscrit 32 buts et délivré sept passes décisives.