Le Ghana vire son coach à deux mois de la Coupe du Monde

Décidément, la lourde défaite face à l’Autriche (5-1) puis le revers contre l’Allemagne ce lundi soir (2-1) n’ont pas fait des émules au Ghana. En effet, à deux mois de la Coupe du Monde, les Black Stars ne rassurent pas et la Fédération vient de trancher dans le vif dans la nuit : Otto Addo, le sélectionneur national, a été remercié à deux mois du Mondial. Une décision qui s’explique également par la non-qualification du pays lors de la dernière CAN.

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«La Fédération ghanéenne de football (GFA) s’est séparée de l’entraîneur principal de l’équipe nationale masculine senior (Black Stars), Otto Addo, avec effet immédiat. L’Association tient à remercier sincèrement Otto Addo pour sa contribution à l’équipe et lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs. La Fédération ghanéenne de football communiquera en temps voulu la nouvelle orientation technique des Black Stars», précise la Fédé ghanéenne dans son communiqué.