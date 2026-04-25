RC Lens : la semaine folle d’Allan Saint-Maximin qui continue de faire rêver les Sang et Or

Allan Saint-Maximin a vécu une semaine complètement hors normes sous les couleurs du RC Lens, au point de s’imposer comme l’un des hommes forts du moment dans le Nord. Revenu en Ligue 1 cet hiver, l’ancien joueur de Newcastle est en train de réussir un retour fracassant, mêlant éclairs individuels et impact positif sur le collectif. En quelques jours, il a marqué les esprits à deux reprises : d’abord en Coupe de France, puis en championnat, dans des scénarios totalement différents, mais avec un même résultat, son empreinte décisive. À 29 ans, l’ailier français semble avoir retrouvé toute sa liberté et son efficacité, au point d’être devenu en quelques mois un élément quasi indispensable du dispositif lensois de Pierre Sage.

La suite après cette publicité

Mardi, c’est sur la scène nationale de la Coupe de France que Saint-Maximin a brillé, en participant activement à la large victoire contre Toulouse (4-1), synonyme de qualification pour la finale. Quatre jours après un premier succès contre ce même adversaire en championnat, les Sang et Or ont confirmé leur domination et validé leur billet pour une finale que le club attendait depuis 1998, sans jamais avoir remporté la compétition. Porté par un Saint-Maximin inspiré et spectaculaire, Lens s’offre le droit de rêver à un premier sacre, face à Nice, et même à un potentiel doublé, qui est malgré tout encore possible. Dans un stade incandescent, les supporters ont accompagné une équipe conquérante, et l’ancien Niçois a largement contribué à faire basculer cette rencontre dans l’histoire récente du club.

La suite après cette publicité

Allan Saint-Maximin en pleine montée en puissance

Mais c’est surtout ce vendredi soir, en Ligue 1, que le numéro 9 lensois a frappé encore plus fort. Dans un match complètement fou face à Brest, Pierre Sage avait choisi de faire tourner en laissant plusieurs cadres, dont Florian Thauvin, Odsonne Édouard et Allan Saint-Maximin, sur le banc. Un choix qui s’est rapidement transformé en cauchemar, avec un score de 3-0 à la pause en faveur des Brestois. Contraint de réagir, l’ancien entraîneur de l’OL a lancé ses meilleurs éléments en seconde période, et l’entrée de Saint-Maximin à la 53e minute a tout changé. Très actif sur son couloir, multipliant les appels et les transmissions, il a incarné la révolte lensoise jusqu’à inscrire le but de l’égalisation à la 90e+4, d’une frappe lointaine somptueuse dans le petit filet, sur une offrande de Sangaré. Un geste décisif qui a permis d’arracher un nul miraculeux (3-3) alors que Lens semblait totalement perdu.

Malgré ce scénario héroïque, Saint-Maximin n’a pas caché sa frustration après la rencontre, livrant un discours lucide et surtout très exigeant au micro de Ligue 1+. « Je n’ai pas trop envie de parler de ma seconde période car c’est individuel. Ce soir, on a perdu collectivement. Même si on s’en sort avec un nul, ce n’est pas suffisant. On a fait une très belle saison, on a les cartes en main contre une équipe qui ne joue plus rien au classement. On se met dans une situation compliquée. Ce n’est pas normal qu’ils aient plus envie de nous. On va retenir le côté positif. Je pense qu’on a tout donné. Le onze de départ a eu du mal, mais on a un groupe élargi. On essaye de donner la chance à tout le monde. Malheureusement, ça ne nous a pas souri ce soir. C’est un match nul qui fait mal. » Un gros coup de gueule révélateur des ambitions du joueur, alors que la course au titre se complique grandement pour les Lensois, désormais à 3 points du PSG, avec un match d’avance.

La suite après cette publicité

L’arrivée de Saint-Maximin, un véritable atout

Cette influence ne date pas d’hier. Depuis son arrivée, Saint-Maximin affiche des statistiques très solides : 376 minutes disputées, 3 buts, 3 passes décisives, soit 6 contributions directes. Une efficacité remarquable qui illustre une véritable renaissance après une expérience plus mitigée du côté du Mexique. Déjà en février, lors d’un succès contre Rennes (3-1), son entrée en jeu avait fait basculer la rencontre. Florian Thauvin ne s’y était pas trompé, saluant son impact immédiat : « l’entrée de Saint-Maximin malgré l’infériorité numérique ? C’est un coaching payant. On est super contents d’avoir Allan avec nous. On connaît tous sa qualité. Il a faim, il est prêt, il a apporté tout de suite à l’équipe. (…) Il met un but magnifique, avec une superbe relance de Robin (Risser). Après, il fait parler ses qualités de dribble et d’explosivité. Il nous a soulagés, il nous a fait du bien. J’espère qu’il pourra faire ça tous les week-ends… » Un témoignage qui résume parfaitement l’apport du joueur dans ce collectif.

Aujourd’hui, le natif de Châtenay-Malabry s’impose comme l’un des visages de la saison lensoise, adoré par le public de Bollaert et devenu incontournable, malgré un statut hybride entre titulaire et super-sub capable de changer un match à lui seul. Acteur majeur de l’épopée en Coupe de France et symbole du renouveau offensif du club, il incarne l’espoir d’un premier trophée historique, alors que la Ligue 1 semble peu à peu échapper aux Sang et Or. À l’approche aussi de la Coupe du Monde 2026, ses performances pourraient relancer le débat autour de l’équipe de France, même si la concurrence reste féroce à son poste. Une chose est sûre : Saint-Maximin signe aujourd’hui une revanche éclatante et s’affirme, semaine après semaine, comme l’un des joueurs les plus spectaculaires de notre championnat.