Ligue des Champions

LdC : le groupe de l’OM pour défier Liverpool

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Roberto De Zerbi sur le banc de l'OM. @Maxppp
Marseille 0-0 Liverpool Voir sur CANAL+

Ce soir, l’Olympique de Marseille retrouve la Ligue des Champions. En effet, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome vont affronter Liverpool ce soir à domicile à 21 heures. Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi ne pourra pas compter sur Emerson Palmieri, forfait en raison d’une lésion à la cuisse gauche.

Olympique de Marseille
𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏𝐄 📋 #OMLFC

2️⃣2️⃣ Marseillais choisis par coach 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la 7ème rencontre de @ChampionsLeague face à Liverpool 🔥
Mais le coach italien pourra s’appuyer sur un groupe de 22 joueurs. Balerdi, Rulli, Aubameyang, Gouiri ou encore Greenwood seront de la partie pour défier le club de la Mersey et ses stars.

Pub. le - MAJ le
