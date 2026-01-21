Ligue des Champions
LdC : le groupe de l’OM pour défier Liverpool
Ce soir, l’Olympique de Marseille retrouve la Ligue des Champions. En effet, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome vont affronter Liverpool ce soir à domicile à 21 heures. Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi ne pourra pas compter sur Emerson Palmieri, forfait en raison d’une lésion à la cuisse gauche.
Olympique de Marseille @OM_Officiel – 10:31
2️⃣2️⃣ Marseillais choisis par coach 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la 7ème rencontre de @ChampionsLeague face à Liverpool 🔥
Mais le coach italien pourra s’appuyer sur un groupe de 22 joueurs. Balerdi, Rulli, Aubameyang, Gouiri ou encore Greenwood seront de la partie pour défier le club de la Mersey et ses stars.
