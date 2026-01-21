LdC : le groupe de l’OM pour défier Liverpool

Ce soir, l’Olympique de Marseille retrouve la Ligue des Champions. En effet, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome vont affronter Liverpool ce soir à domicile à 21 heures. Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi ne pourra pas compter sur Emerson Palmieri, forfait en raison d’une lésion à la cuisse gauche.

La suite après cette publicité

Mais le coach italien pourra s’appuyer sur un groupe de 22 joueurs. Balerdi, Rulli, Aubameyang, Gouiri ou encore Greenwood seront de la partie pour défier le club de la Mersey et ses stars.