Le Real Madrid de José Mourinho se fait fracasser de toutes parts !

Un collectif amorphe, des individualités décevantes, un système tactique défaillant, des choix douteux… La défaite du Real Madrid, ce dimanche, dans le derby a rapidement provoqué de vives réactions en Espagne, où plusieurs consultants n’ont pas hésité à pointer du doigt les nombreuses lacunes affichées par l’équipe entraînée par José Mourinho. «Je ne suis pas déçu de mes joueurs. Ils ont essayé et tout donné. Je ne les blâme pas», a pourtant assuré le technicien portugais après la rencontre, préférant s’en prendre à l’arbitrage de Miguel Angel Ortiz Arias. Sur le plateau d’El Chiringuito de Jugones, Fran Garrido s’est, lui, montré beaucoup plus sévère sur le contenu proposé par les Madrilènes, désormais relégués à la 4e place du classement. Pour lui, le Real a donné l’image d’une équipe qui manquait d’idées et de confiance et les critiques de l’intéressé ne se sont pas arrêtées là.

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Le consultant a également souligné une décision qui l’a particulièrement interpellé : alors que le Real Madrid disposait encore d’une possibilité de changement, il n’a pas compris pourquoi Carlos Espi n’était pas entré en jeu. Surtout, son analyse défensive a été particulièrement virulente : «il y a des joueurs qui ne peuvent pas être au Real Madrid. Ils s’en fichent… C’est tout». Revenant sur le deuxième but encaissé, il a dénoncé le positionnement de l’ensemble de l’équipe : «ils sont tous mal positionnés. Cette équipe est un désastre défensivement». La situation au classement a, par ailleurs, accentué un peu plus sa colère, puisqu’il a qualifié les six points de retard sur le Barça dès le mois de septembre comme un drame.

Mbappé au centre des critiques

Sur la Cadena SER, Álvaro Benito a, lui aussi, insisté sur le caractère récurrent des problèmes madrilènes et son constat dépasse largement la seule défaite dans le derby : «si depuis un peu plus de deux ans, on constate pratiquement les mêmes problèmes sur le terrain… Le problème est bien plus profond. On observe exactement les mêmes problèmes. Des joueurs différents, mais le même scénario». Une analyse qui suggère, selon lui, que les difficultés du Real ne peuvent pas simplement être expliquées par les performances individuelles de certains joueurs ou par un mauvais match. De son côté, Tomás Roncero a dressé un constat tout aussi préoccupant, estimant que la situation dure depuis déjà deux ans. «Mourinho était notre dernière planche de salut, et si cette planche de salut nous fait défaut… Ça fait déjà deux ans que ça dure», a-t-il lancé, avant de critiquer l’attitude du Real dans les derbies, avec une équipe qui, selon lui, affiche un sang-froid inquiétant comme si «rien ne se passait».

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Enfin, les prestations individuelles de certaines stars ont également alimenté les débats. Si Vinicius Jr a été rappelé sur le banc dès la 54e minute de jeu après le carton rouge reçu par Dean Huijsen, Tomás Roncero a appelé à des changements profonds dans le onze madrilène : «Diomandé doit être titulaire et Vinicius doit goûter aux joies du banc. Je veux qu’on laisse de côté nos egos. La star, c’est Bellingham». Javi Herraez, également sur la SER, s’est pour sa part montré particulièrement perplexe devant la prestation de Kylian Mbappé, crédité d’un 3 par notre rédaction et très décevant ce dimanche : «je n’arrive pas à comprendre la prestation de Mbappé. Il faudrait au moins qu’il coure…» Une chose est sûre, entre les interrogations sur l’attitude des joueurs et les appels à modifier le onze, les critiques fusent à tout-va du côté de Madrid. De quoi déjà mettre une grosse pression sur les épaules de José Mourinho…