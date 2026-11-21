C’est l’heure d’entrer en piste pour Carlos Vicens, le nouvel entraîneur de l’OL, arrivé durant la trêve internationale pour prendre le relais de Paulo Fonseca, parti vers le Portugal. Pour ses débuts, l’Espagnol, qui a fait le chemin inverse, hérite d’un délicat déplacement chez le dauphin du PSG, Lille, invaincu en Ligue 1 sur ses terres (coup d’envoi à 20h45). L’équipe de Davide Ancelotti se présente ce soir avec un 4-3-3 semblable à celui qui est allé battre Rennes juste avant la trêve (2-1). Hormis Perraud et Bakwa, qui remplacent respectivement Verdonk dans le couloir gauche et Mbappé sur l’aile droite, le coach italien fait dans la continuité, avec notamment la paire Nianzou-Alexsandro en charnière et le trio Mukau-Bentaleb-André qui ont donné satisfaction depuis fin octobre pour redresser le club nordiste.

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En face, l’OL doit redresser la tête après la défaite à Brest il y a 15 jours (0-2), une rencontre dirigée par Jorge Maciel, qui avait assuré l’intérim. Vicens ne devrait pas bousculer le dispositif ce soir, conservant le 4-3-3 de son prédécesseur. On note le retour dans le XI de Bacher en défense centrale, de Bidstrup au milieu, et de Nuamah sur l’aile droite du trio offensif des Gones. Abner est titulaire à gauche, Tagliafico sur le banc.

Les compositions officielles