UEFA Nations League
Jude Bellingham élu joueur anglais de l’année
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@Maxppp
À 23 ans, Jude Bellingham fait partie des meilleurs joueurs du monde. Si la saison passée a été difficile avec le Real Madrid, le milieu de terrain a été plutôt bon sous le maillot des Three Lions durant la Coupe du Monde 2026. Une sélection qui a terminé troisième du tournoi, derrière l’Espagne et l’Argentine et devant la France.
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Tout cela lui a sûrement permis d’être élu joueur anglais de l’année. Ce, pour la deuxième année consécutive. L’ancien joueur du Borussia Dortmund devance notamment Harry Kane, brillant au Bayern Munich et en sélection.
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