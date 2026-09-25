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Jude Bellingham élu joueur anglais de l’année

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Jude Bellingham, avec l'Angleterre @Maxppp

À 23 ans, Jude Bellingham fait partie des meilleurs joueurs du monde. Si la saison passée a été difficile avec le Real Madrid, le milieu de terrain a été plutôt bon sous le maillot des Three Lions durant la Coupe du Monde 2026. Une sélection qui a terminé troisième du tournoi, derrière l’Espagne et l’Argentine et devant la France.

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Tout cela lui a sûrement permis d’être élu joueur anglais de l’année. Ce, pour la deuxième année consécutive. L’ancien joueur du Borussia Dortmund devance notamment Harry Kane, brillant au Bayern Munich et en sélection.

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