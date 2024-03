PSG : Nasri veut que NAK et Luis Campos recadrent Luis Enrique

À quelques minutes du coup d’envoi du huitième de finale retour de Ligue des Champions entre la Real Sociedad et le Paris Saint-Germain, les tensions entre Kylian Mbappé et Luis Enrique ont énormément fait jaser sur le plateau du Canal Champions Club. Et pour Samir Nasri, si Luis Enrique peut enfin faire son travail de coach, sa communication reste un problème.

« Je ne suis pas fan de la com’ de Luis Enrique. Il y a un mois de ça, Mbappé n’avait pas annoncé son départ. Il y avait un espoir de le prolonger. À partir du moment où son départ est acté, il redevient joueur de foot. Ce week-end, il a été sorti. Contre Rennes, il n’a pas été bon, contre Monaco non plus. Maintenant, il fait son boulot de coach. Il n’est plus obligé de le laisser pour le contenter, ne pas le vexer. (…) Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos doivent attraper Luis Enrique pour changer sa communication et ne pas nous laisser polémiquer », a-t-il confié sur Canal+.