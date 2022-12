Le bel hommage de Cristiano Ronaldo au roi Pelé

Pelé est décédé ce jeudi au Brésil des suites d’un cancer. La légende du football avait 82 ans. Depuis l’annonce de son décès vers 20h, tout le monde a un petit mot pour celui qui aimait raconter qu’il avait inscrit plus de 1300 buts. Sur son compte Instagram, Cristiano Ronaldo a rendu un bel hommage au Brésilien qu’il a déjà rencontré par le passé.

La suite après cette publicité

«Mes sincères condoléances à tout le Brésil, et en particulier à la famille d’Edson Arantes do Nascimento. Un simple "au revoir" à l’éternel roi Pelé ne suffira jamais à exprimer la douleur que le monde du football entier embrasse actuellement. Une inspiration pour tant de millions de gens, une référence hier, aujourd’hui et pour toujours. L’amour que tu m’as toujours montré était réciproque à chaque moment que nous avons partagé même à distance. Il ne sera jamais oublié et sa mémoire vivra éternellement en chacun d’entre nous amoureux du football. Repose en paix roi Pelé.»

À lire

Le message de Messi pour rendre hommage à Pelé