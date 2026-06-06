CdM 2026, Paraguay : ça sent mauvais pour Julio Enciso

Les forfaits s’enchaînent à l’approche de la Coupe du Monde 2026. Après les blessures d’Hugo Ekitike avec la France, de Lennart Karl en Allemagne ou encore de Xavi Simons avec les Pays-Bas, c’est désormais le Paraguay qui tremble pour l’un de ses cadres. Touché lors du match de préparation face au Nicaragua, Julio Enciso a quitté ses coéquipiers en larmes, victime d’un choc sérieux qui a immédiatement semé l’inquiétude au sein de la sélection.

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Selon les premières informations relayées par ABC Deportes, l’attaquant de Strasbourg souffrirait d’un double traumatisme à la hanche et à la cuisse, avec une indisponibilité estimée à environ trois semaines. Un timing particulièrement délicat, à seulement quelques jours du début du Mondial, même si un retour pourrait être envisagé plus tard dans la phase de groupes. Le sélectionneur Gustavo Alfaro espère encore récupérer son joueur, tandis que le Paraguay attend désormais les résultats définitifs des examens médicaux pour connaître l’ampleur réelle de la blessure.