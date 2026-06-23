CdM 2026 : les Bleus ont respecté une minute de silence pour la mère de Didier Deschamps

C’est une triste nouvelle qui vient de toucher le groupe équipe de France. Ginette, la mère de Didier Deschamps est décédée et le coach des Bleus vient de s’envoler pour la France afin de se recueillir avec ses proches et d’assister aux obsèques.

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Nous pensons très fort à notre sélectionneur et à toute sa famille 🙏 pic.twitter.com/lg7MZ36ZNP — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 23, 2026

Ce mardi lors de la première séance d’entraînement après une victoire 3-0 contre l’Irak, les joueurs se sont rassemblés et ont respecté une minute de silence en hommage à la mère de leur sélectionneur selon L’Équipe.