Emerse Faé va quitter la Côte d’Ivoire

Emerse Faé et la Côte d’Ivoire, c’est terminé. Selon les informations de L’Équipe, le sélectionneur de 42 ans ne renouvellera pas son contrat avec les Éléphants, une formation qu’il avait conduite jusqu’à la victoire finale lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 à domicile. La date d’échéance de son bail n’est autre que ce vendredi.

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Le natif de Nantes s’apprête donc à quitter la sélection ivoirienne avec un bilan plus que correct : 25 victoires, quatre nuls et sept défaites. L’ancien joueur du FC Nantes et de Nice, qui a également guidé la Côte d’Ivoire vers une qualification à la Coupe du Monde 2026, sa première depuis 2014, sans prendre le moindre but durant les qualifications, est désormais à la recherche d’un nouveau projet. De son côté, la Côte d’Ivoire va devoir rapidement trouver son successeur, à l’approche du début des éliminatoires pour la prochaine CAN 2027.