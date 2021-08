Le Barça négocie avec ses capitaines pour alléger sa masse salariale

Malgré le départ de Lionel Messi, le FC Barcelone doit toujours faire face à ses problèmes financiers. Sa masse salariale trop importante empêche les Blaugrana d’inscrire leurs recrues, Memphis Depay et Sergio Agüero notamment, pour la reprise de la Liga, qui aura lieu dimanche contre la Real Sociedad, et se serait donné ce vendredi comme date limite pour trouver une solution. Le club peine à se séparer de ses indésirables (Umtiti, Pjanic) et négocierait ainsi avec ses capitaines, Busquets, Piqué, Alba et Sergi Roberto, pour qu’ils acceptent de diminuer leurs revenus, rapporte Mundo Deportivo.

Le salaire du dernier nommé ne pose pas vraiment de problème. Piqué de son côté comprend la situation et serait d’accord pour que les paiements soient différés, voir réduire ses émoluments. Pour ce qui est d’Alba, la position du joueur n’est pas connue. En revanche concernant Busquets, ce serait un peu plus compliqué. Le joueur a déjà baissé ses revenus de 12% en 2019, mais également au début de la pandémie de Covid-19. La saison dernière, il avait accepté un report du versement de son salaire et il ne verrait pas forcément d’un très bon œil le fait de devoir faire la même chose cette saison.